Спецпредставители Армении и США отметили важность реализации договоренностей по армяно-турецкому урегулированию

Реализация договоренностей по армяно-турецкому урегулированию представляет особую важность, заявили на переговорах в Ереване вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель на переговорах по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян и старший советник Госдепа США по кавказским переговорам Филип Рикер.
"На встрече в Ереване Рубинян рассказал о процессе урегулирования отношений между Арменией и Турцией. Была подчеркнута важность скорейшей реализации договоренностей, достигнутых на последней встрече спепредставителей Армении и Турции", - сообщает пресс-служба парламента Армении.
Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, граница закрыта с 1993 года.
1 июля текущего года Рубинян и спецпредставитель Турции по нормализации отношений Сердар Кылыч на встрече в Вене договорились в возможно кратчайшие сроки обеспечить пересечение сухопутной границы между Арменией и Турцией для граждан третьих государств, посещающих эти страны, и в кратчайшие сроки начать осуществление прямых авиа и грузоперевозок между Арменией и Турцией.
Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоялась14 января этого года в Москве.
В ЕС назвали передачу Азербайджаном армянских военных важным шагом для построения доверия между Баку и Ереваном
Задействованные в учениях в Азербайджане авиационные средства ВВС Турции вернулись в свою страну
Гасанов приказал военным быть готовыми к пресечению провокаций противника
Министры финансов стран ЕС дали Украине гарантии для получения 5 млрд евро в виде льготных кредитов
Цены на бензин в РФ в августе выросли на 0,32% после снижения на 0,05% в июле - Росстат
Алиев принял участие в открытии школы номер 335 в Баку
В России за сутки COVID-19 заболели почти 53,5 тыс. человек
Минимальный за восемь недель показатель заболеваемости COVID-19 отмечен в Южной Корее
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Caspian Energy Club организовали бизнес-тур в Шеки
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично