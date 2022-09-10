Спецпредставители Армении и США отметили важность реализации договоренностей по армяно-турецкому урегулированию

Реализация договоренностей по армяно-турецкому урегулированию представляет особую важность, заявили на переговорах в Ереване вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель на переговорах по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян и старший советник Госдепа США по кавказским переговорам Филип Рикер.

"На встрече в Ереване Рубинян рассказал о процессе урегулирования отношений между Арменией и Турцией. Была подчеркнута важность скорейшей реализации договоренностей, достигнутых на последней встрече спепредставителей Армении и Турции", - сообщает пресс-служба парламента Армении.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, граница закрыта с 1993 года.

1 июля текущего года Рубинян и спецпредставитель Турции по нормализации отношений Сердар Кылыч на встрече в Вене договорились в возможно кратчайшие сроки обеспечить пересечение сухопутной границы между Арменией и Турцией для граждан третьих государств, посещающих эти страны, и в кратчайшие сроки начать осуществление прямых авиа и грузоперевозок между Арменией и Турцией.

Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоялась14 января этого года в Москве.