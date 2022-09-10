Минимальный за восемь недель показатель заболеваемости COVID-19 отмечен в Южной Корее

Самый низкий за восемь недель показатель заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в субботу в Южной Корее, информирует "Ренхап".
По данным Корейского центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний, сообщение которого приводит агентство, по состоянию на субботу в стране выявлено 42 тыс. 724 новых случая COVID-19, в то время как сутками ранее этот показатель находился на уровне 69 тыс. 410.
Предыдущий минимальный показатель заболеваемости - 42 тыс. 295 в Южной Корее фиксировали 16 июля.
Агентство отмечает, что значительное снижение количества заражений пришлось на традиционный осенний праздник Чхусок, посвященный сбору урожая и семье, когда люди активно перемещаются по стране и собираются большими семьями. Этот праздник начался в пятницу и завершится в воскресенье.
В связи с праздничным периодом власти Южной Кореи призвали граждан страны проявлять бдительность и принимать меры для того, чтобы во время поездок избежать заражения.
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