В России за сутки COVID-19 заболели почти 53,5 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 53,4 тыс. случаев, что почти на 1,4 тыс. больше, чем днем ранее, скончались 97 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"В РФ выявлено 53 486 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 977 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 9,8%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в 47 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 31 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах, уточнили в оперштабе.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 52 106 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1 380. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 10-12 марта, когда выявлялось более 50 тыс. заболевших, но в тот период распространение болезни сокращалось, сейчас же пока идет подъем.
Количество госпитализированных за сутки меньше, чем в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.
Смертность от COVID-19 в сентябре также значительно ниже, чем в марте, в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 97 человек, накануне сообщалось о 96 умерших.
"Выздоровели за сутки 46 023 человека, или на 9,9% меньше в сравнении с 9 сентября", - говорится в сообщении.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 млн 13 тыс. 781 случай заражения коронавирусной инфекцией, 385 тыс. 262 умерших и 19 млн 23 тыс. 718 выздоровевших.
В России с июля отмечался подъем заболеваемости COVID-19. В Роспотребнадзоре его связывали с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.
16 августа Роспотребнадзор сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.
5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ, "эпидситупция уходит из столичных регионов". Также она сказала, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье пройден.
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