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СНГ 10.09.2022 13:14

Белорусские военные вернулись в пункт постоянной дислокации после участия в учениях «Восток-2022»

Белорусские военные вернулись в пункт постоянной дислокации после участия в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022" на территории РФ, сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси в субботу.

Учения "Восток-2022" проходили с 1 по 7 сентября с отработкой оборонительных и наступательных действий на полигонах Восточного военного округа РФ, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В ходе учения совместные действия с войсками ВВО, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отрабатывали воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и государств-партнеров. В их числе Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.

Всего в учениях было задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, АРМИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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