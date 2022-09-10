Карл III официально стал королем Великобритании

Совет престолонаследия в субботу официально провозгласил Карла III новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, впервые британское телевидение показало встречу совета в прямом эфире.
Британская пресса отмечает, что именно после оглашения соответствующей резолюции принц Уэльский Чарльз официально стал королем Карлом III. Церемония проходит в Сент-Джеймсском дворце.
В Совет престолонаследия входят представители королевской семьи, архиепископ Кентерберийский, нынешний и бывшие главы британского правительства, руководители МИД, МВД, Минфина, ряд других представителей высшего политического общества Великобритании.
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