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Дальнее зарубежье 10.09.2022 13:30

Карл III официально стал королем Великобритании

Совет престолонаследия в субботу официально провозгласил Карла III новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, впервые британское телевидение показало встречу совета в прямом эфире.

Британская пресса отмечает, что именно после оглашения соответствующей резолюции принц Уэльский Чарльз официально стал королем Карлом III. Церемония проходит в Сент-Джеймсском дворце.

В Совет престолонаследия входят представители королевской семьи, архиепископ Кентерберийский, нынешний и бывшие главы британского правительства, руководители МИД, МВД, Минфина, ряд других представителей высшего политического общества Великобритании.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОНАРХИЯ, КАРЛ III

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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