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Наука и образование 10.09.2022 14:29

Алиев принял участие в открытии школы номер 335 в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия полной средней школы номер 335, построенной в Бинагадинском районе Баку. Об этом говорится в сообщении, в субботу размещенном на сайте главы государства.

Отмечается, что в школе на 1600 ученических мест, строительство которой началось в ноябре 2020 года, есть 63 классные комнаты, 4 компьютерных класса, 2 комнаты дошкольной подготовки, 5 STEAM-кабинетов, 2 спортивных зала, кабинеты начальной военной подготовки, иностранного языка, музыки, рисования, физики, химии, биологии, медпункт, библиотека, столовая на 200 мест и актовый зал на 520 мест. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 17 тысяч 254 квадратных метра.

Алиев также ознакомился с условиями, созданными в здании полной средней школы номер 2, заново отстроенной в поселке Сарай Абшеронского района страны.

Главе государства доложили, что учебное заведение, построенное в 1963 году, было рассчитано на 550 ученических мест. В январе 2021 года в поселке было начато строительство нового здания школы на 2000 ученических мест. В учебном заведении, площадь которого составляет 21 тыс. кв. м, 70 классных комнат, 6 лабораторий, 5 кабинетов информатики, начальной военной подготовки, музыки, изобразительного искусства, технологии, а также библиотека, актовый и два спортивных зала, столовая. В учебном заведении также будут действовать два кабинета дошкольной подготовки, создан STEAM-центр.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБРАЗОВАНИЕ, ШКОЛА


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