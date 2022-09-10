Задействованные в учениях в Азербайджане авиационные средства ВВС Турции вернулись в свою страну

Министерство обороны Азербайджана в субботу сообщило о возвращении в Турцию задействованных в летно-тактических учениях «TurAz Qartalı - 2022 («Орел ТурАза-2022») авиационных средств ВВС Турции.

«Авиационные средства ВВС братской страны, участвовавшие в совместных летно-тактических учениях «TurAz Qartali - 2022», вернулись в Турцию», - говорится в сообщении военного ведомства.

Минобороны Азербайджана 9 сентября сообщило о завершении учений, проходивших с 5 сентября в Азербайджане с участием ВВС Турции.

В военном ведомстве заявили, что в рамках учений были выполнены задачи по уничтожению воздушных и наземных целей условного противника, сложные пилотажные и боевые маневры на малых и средних высотах, а также другие задачи.

Р.Керимов