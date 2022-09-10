В ЕС назвали передачу Азербайджаном армянских военных важным шагом для построения доверия между Баку и Ереваном

В Европейском союзе (ЕС) приветствовали передачу Азербайджаном Армении без посредников пятерых армянских военнослужащих, назвав этот шаг важным для построения доверия между Баку и Ереваном.

«Это важный шаг для построения столь необходимого доверия между обществами», - написал в субботу в твиттере Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Баку 8 сентября передал Еревану пятерых армянских военнослужащих на основании договоренностей, достигнутых 31 августа в Брюсселе в ходе переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Процесс передачи военных был проведен на азербайджано-армянской границе.

Р.Керимов