В НАТО приветствовали передачу Баку Еревану пятерых армянских военных

В НАТО приветствовали передачу Азербайджаном Армении без посредников пятерых армянских военнослужащих.
«Действительно хорошая новость, и важно, что это был результат двусторонних усилий без посредников», - написал в субботу в твиттере спецпредставитель генсека альянса по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.
Он вновь подтвердил, что НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.
Баку 8 сентября передал Еревану пятерых армянских военнослужащих на основании договоренностей, достигнутых 31 августа в Брюсселе в ходе переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Процесс передачи военных был проведен на азербайджано-армянской границе.
Р.Керимов
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