В НАТО приветствовали передачу Баку Еревану пятерых армянских военных

В НАТО приветствовали передачу Азербайджаном Армении без посредников пятерых армянских военнослужащих.

«Действительно хорошая новость, и важно, что это был результат двусторонних усилий без посредников», - написал в субботу в твиттере спецпредставитель генсека альянса по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Он вновь подтвердил, что НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Баку 8 сентября передал Еревану пятерых армянских военнослужащих на основании договоренностей, достигнутых 31 августа в Брюсселе в ходе переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Процесс передачи военных был проведен на азербайджано-армянской границе.

Р.Керимов