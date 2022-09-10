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Внешняя политика 10.09.2022 16:42

В НАТО приветствовали передачу Баку Еревану пятерых армянских военных

В НАТО приветствовали передачу Азербайджаном Армении без посредников пятерых армянских военнослужащих.

«Действительно хорошая новость, и важно, что это был результат двусторонних усилий без посредников», - написал в субботу в твиттере спецпредставитель генсека альянса по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Он вновь подтвердил, что НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Баку 8 сентября передал Еревану пятерых армянских военнослужащих на основании договоренностей, достигнутых 31 августа в Брюсселе в ходе переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Процесс передачи военных был проведен на азербайджано-армянской границе.

Р.Керимов

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Тэги: НАТО, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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