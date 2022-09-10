Сын Ратко Младича сообщил об ухудшении здоровья отца

Дарко Младич, сын бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, отбывающего пожизненное заключение в тюрьме в Гааге, сообщил о серьезном ухудшении состояния здоровья отца.
"Генерал никогда не жаловался, он впервые признал, что ему тяжело. Ситуация, реально, сложная, и тот факт, что мы не получаем медицинских заключений и анализов того, что ему должны были сделать, еще больше беспокоит как семью, так и всех людей, которые его любят и ценят", - приводит в субботу слова Дарко Младича телеканал РТРС.
По его словам, Ратко Младич, которому сейчас 80 лет, жалуется на головные боли и общую слабость. Его госпитализировали шесть дней назад, до четверга он находился в гражданской больнице, затем его перевели в тюремную больницу.
Сын Младича добавил, что тюремные врачи обещали предоставить всю информацию о ходе лечения его отца до понедельника.
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в июне 2021 года оставила в силе приговор о пожизненном заключении Ратко Младича.
Международный трибунал по бывшей Югославии в ноябре 2017 года признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
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