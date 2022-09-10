Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 82.31 +0.37 Brent 88.29 +0.29

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.09.2022 17:00

Сын Ратко Младича сообщил об ухудшении здоровья отца

Дарко Младич, сын бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, отбывающего пожизненное заключение в тюрьме в Гааге, сообщил о серьезном ухудшении состояния здоровья отца.

"Генерал никогда не жаловался, он впервые признал, что ему тяжело. Ситуация, реально, сложная, и тот факт, что мы не получаем медицинских заключений и анализов того, что ему должны были сделать, еще больше беспокоит как семью, так и всех людей, которые его любят и ценят", - приводит в субботу слова Дарко Младича телеканал РТРС.

По его словам, Ратко Младич, которому сейчас 80 лет, жалуется на головные боли и общую слабость. Его госпитализировали шесть дней назад, до четверга он находился в гражданской больнице, затем его перевели в тюремную больницу.

Сын Младича добавил, что тюремные врачи обещали предоставить всю информацию о ходе лечения его отца до понедельника.

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в июне 2021 года оставила в силе приговор о пожизненном заключении Ратко Младича.

Международный трибунал по бывшей Югославии в ноябре 2017 года признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, РАТКО МЛАДИЧ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az