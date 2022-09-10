В Великобритании допустили, что со сменой монарха больше стран захотят стать республиками

Провозглашение Карла III королем Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии может повлечь изменения в 14 странах возглавляемого Великобританией Содружества наций, в которых правящий в Лондоне монарх является главой этих государств, пишет в субботу The Guardian.
"В то время как громкие республиканские голоса звучат в Австралии, Новой Зеландии и Канаде, для Ямайки эта проблема потребует незамедлительного решения, поскольку в этой стране в соответствии конституцией для признания нового короля необходимо проведение референдума", - пишет газета.
Издание приводит выдержку из пятничной передовой статьи одной из влиятельных ямайских газет: "Из-за смерти королевы Ямайка может легче разорвать связь с монархией".
"Белиз уже объявил о пересмотре конституции, политическое руководство заморских британских территорий, таких как Британские Виргинские острова, также идет в этом же направлении", - продолжает The Guardian.
"В июне в новом австралийском правительстве, которое возглавил Энтони Элбаниз, появилась должность министра, ответственного за переход к республике. Бывший вице-премьер Новой Зеландии сэр Дон Маккиннон полагает, что в сложившейся ситуации вопрос о переходе страны к республиканскому правлению получит новый заряд. Сопредседатель новозеландской Партии зеленых Марама Дэвидсон в свою очередь сообщил, что вопрос отношений Новой Зеландии с британской короной нужно решать "не прямо сейчас", - пишет газета.
The Guardian напоминает, что в 2021 году Барбадос стал республикой и прекратил признавать королеву Елизавету II главой государства.
Всего в Содружество наций входит 56 государств, в этом объединении уже на протяжении длительного времени идут демократические процессы, в частности, было объявлено о том, что титул главы содружества не может быть наследственным. В то же время в 2018 году лидеры стран-участниц избрали бывшего тогда принцем Уэльским Чарльза в качестве руководителя этого блока.
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