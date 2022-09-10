Строительство национального космического центра в Москве завершится в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На недавней встрече с мэром мы обсуждали вопрос создания в Москве инновационных кластеров в сфере электроники, фотоники, беспилотников, электротранспорта и других передовых направлений. В следующем году завершится возведение национального космического центра", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня города Москвы.
Он отметил, что полным ходом идёт строительство инновационного центра МГУ и новых корпусов Бауманского университета.
"Продолжается активное возрождение знаменитой ВДНХ. Помним совсем недавно, что там творилось. Посмотрите, что сейчас. Любо-дорого посмотреть", - заявил Путин.
"Там замечательный кластер сделан, связанный с бывшими республиками СССР. Хорошо, что Москва не жадничает, передаёт соответствующие павильоны. Старается поддержать их и реставрировать. Это создаёт нам замечательные возможности для продолжения сотрудничества с теми народами и республиками, с которыми мы на протяжении столетий жили вместе", - заявил президент.
Национальный космический центр строится на участке 6,9 гектара на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева.
Центр ориентировочной стоимостью 25 млрд рублей будет построен за счет средств бюджета Москвы. Высота башни будет достигать 248 метров. Помимо штаб-квартиры "Роскосмоса" здесь расположится технопарк с предприятиями авиационной и космической промышленности. Сообщалось, что в центре будут работать 20 тыс. инженеров разных подразделений ракетно-космической промышленности.
На высвобождаемой территории ГКНПЦ им. Хруничева площадью 92 га будет создана особая экономическая зона, разместятся предприятия научного-производственного кластера, рассматривается создание конгрессно-выставочного центра, жилой застройки и социальных объектов.
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