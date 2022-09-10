Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 82.31 +0.37 Brent 88.29 +0.29

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.09.2022 18:00

Строительство национального космического центра в Москве завершится в 2023 году

Строительство национального космического центра в Москве завершится в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На недавней встрече с мэром мы обсуждали вопрос создания в Москве инновационных кластеров в сфере электроники, фотоники, беспилотников, электротранспорта и других передовых направлений. В следующем году завершится возведение национального космического центра", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня города Москвы.

Он отметил, что полным ходом идёт строительство инновационного центра МГУ и новых корпусов Бауманского университета.

"Продолжается активное возрождение знаменитой ВДНХ. Помним совсем недавно, что там творилось. Посмотрите, что сейчас. Любо-дорого посмотреть", - заявил Путин.

"Там замечательный кластер сделан, связанный с бывшими республиками СССР. Хорошо, что Москва не жадничает, передаёт соответствующие павильоны. Старается поддержать их и реставрировать. Это создаёт нам замечательные возможности для продолжения сотрудничества с теми народами и республиками, с которыми мы на протяжении столетий жили вместе", - заявил президент.

Национальный космический центр строится на участке 6,9 гектара на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева.

Центр ориентировочной стоимостью 25 млрд рублей будет построен за счет средств бюджета Москвы. Высота башни будет достигать 248 метров. Помимо штаб-квартиры "Роскосмоса" здесь расположится технопарк с предприятиями авиационной и космической промышленности. Сообщалось, что в центре будут работать 20 тыс. инженеров разных подразделений ракетно-космической промышленности.

На высвобождаемой территории ГКНПЦ им. Хруничева площадью 92 га будет создана особая экономическая зона, разместятся предприятия научного-производственного кластера, рассматривается создание конгрессно-выставочного центра, жилой застройки и социальных объектов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, КОСМОС


Похожие новости


В Москве открыли самое большое колесо обозрения в Европе Следовавший из Баку в Москву самолет AZAL прервал полет по технической причине В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары В Москве пройдет заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников Сильный ветер повалил в Москве полсотни деревьев Сильный снегопад накроет Москву

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az