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Социум 10.09.2022 18:25

Азербайджан репатриировал из Сирии 12 граждан

МИД Азербайджана сообщил о репатриации в субботу из Сирии 12 своих граждан, в том числе детей, потерявших родителей.

«10 сентября 2022 года осуществлена репатриация 12 граждан Азербайджанской Республики, содержавшихся в лагере Амерна в городе Джераблус Сирийской Арабской Республики», - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что среди репатриантов - сестра и брат в возрасте семи и десяти лет, потерявшие обоих родителей.

В МИД уточнили, что они были доставлены в страну в результате поэтапных и скоординированных мер, принятых правительством Азербайджана. Так, рассказали во внешнеполитическом ведомстве, сначала были установлены место, личность и принадлежность к гражданству Азербайджана лиц, подлежащих репатриации, затем на основании достигнутого соглашения был обеспечен их переход на территорию Турции. А входящие в состав рабочей группы, ответственной за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, представители соответствующих государственных органов, командированные в Турцию, провели предварительное медико-психологическое обследование репатриантов и предоставили им необходимую помощь. В свою очередь посольство Азербайджана в Турции обеспечило их «свидетельствами на возвращение в Азербайджанскую Республику» и авиабилетами.

В министерстве отметили, что после завершения соответствующих процедур репатрианты будут переданы семьям и опекунам.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что правительством Азербайджана предусмотрено принятие всех необходимых мер для реинтеграции и реабилитации данных лиц.

Наряду с совместной и скоординированной деятельностью соответствующих государственных органов Азербайджана в осуществлении репатриации, следует особо отметить помощь Турции, заметили в МИД.

В Баку заявили, что правительство продолжает, в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, участником которых является Азербайджан, принимать необходимые меры для защиты прав и свобод граждан страны, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом и нуждающихся в помощи.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СИРИЯ, РЕПАТРИАЦИЯ, МИД


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