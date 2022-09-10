Азербайджан репатриировал из Сирии 12 граждан

МИД Азербайджана сообщил о репатриации в субботу из Сирии 12 своих граждан, в том числе детей, потерявших родителей.
«10 сентября 2022 года осуществлена репатриация 12 граждан Азербайджанской Республики, содержавшихся в лагере Амерна в городе Джераблус Сирийской Арабской Республики», - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что среди репатриантов - сестра и брат в возрасте семи и десяти лет, потерявшие обоих родителей.
В МИД уточнили, что они были доставлены в страну в результате поэтапных и скоординированных мер, принятых правительством Азербайджана. Так, рассказали во внешнеполитическом ведомстве, сначала были установлены место, личность и принадлежность к гражданству Азербайджана лиц, подлежащих репатриации, затем на основании достигнутого соглашения был обеспечен их переход на территорию Турции. А входящие в состав рабочей группы, ответственной за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, представители соответствующих государственных органов, командированные в Турцию, провели предварительное медико-психологическое обследование репатриантов и предоставили им необходимую помощь. В свою очередь посольство Азербайджана в Турции обеспечило их «свидетельствами на возвращение в Азербайджанскую Республику» и авиабилетами.
В министерстве отметили, что после завершения соответствующих процедур репатрианты будут переданы семьям и опекунам.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что правительством Азербайджана предусмотрено принятие всех необходимых мер для реинтеграции и реабилитации данных лиц.
Наряду с совместной и скоординированной деятельностью соответствующих государственных органов Азербайджана в осуществлении репатриации, следует особо отметить помощь Турции, заметили в МИД.
В Баку заявили, что правительство продолжает, в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, участником которых является Азербайджан, принимать необходимые меры для защиты прав и свобод граждан страны, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом и нуждающихся в помощи.
Р.Керимов
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