В Азербайджане вдвое снизилась суточная смертность от COVID-19, заболеваемость - на 18,7%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 274 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 817 тыс. 596, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 337 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 18,7%.

За минувшие сутки умерли трое больных COVID-19 (накануне - шесть человек). Таким образом, суточная смертность снизилась вдвое.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 852 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 805 тыс. 170 человек (+ 613 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 2 тыс. 574 человека.

За сутки медики провели 3 тыс. 252 теста на коронавирус против 3 тыс. 159 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 191 тыс. 50 тестов на COVID-19.

Р.Керимов