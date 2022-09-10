В Азербайджане вдвое снизилась суточная смертность от COVID-19, заболеваемость - на 18,7%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 274 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 817 тыс. 596, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 337 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 18,7%.
За минувшие сутки умерли трое больных COVID-19 (накануне - шесть человек). Таким образом, суточная смертность снизилась вдвое.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 852 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 805 тыс. 170 человек (+ 613 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 2 тыс. 574 человека.
За сутки медики провели 3 тыс. 252 теста на коронавирус против 3 тыс. 159 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 191 тыс. 50 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
В НАТО приветствовали передачу Баку Еревану пятерых армянских военных
В ЕС назвали передачу Азербайджаном армянских военных важным шагом для построения доверия между Баку и Ереваном
Задействованные в учениях в Азербайджане авиационные средства ВВС Турции вернулись в свою страну
Министры финансов стран ЕС дали Украине гарантии для получения 5 млрд евро в виде льготных кредитов
Цены на бензин в РФ в августе выросли на 0,32% после снижения на 0,05% в июле - Росстат
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
В Турции заявили, что греческая береговая охрана открыла огонь по судну с гражданами Азербайджана на борту
Турецкая Southwind Airlines начала летать из Антальи в Москву
В Молдове не разрешили Air Moldova возобновить полеты в Москву
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Caspian Energy Club организовали бизнес-тур в Шеки
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично