Российские ученые зафиксировали частичное разрушение спутника США на орбите

На геостационарной орбите произошло частичное разрушение старого американского спутника связи Galaxy 11, сообщили в Институте прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН.

"На геостационарной орбите произошло частичное разрушение старого (1999 год запуска) телекоммуникационного аппарата Galaxy 11", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале института.

"Гражданскими оптическими средствами обнаружены и сопровождаются несколько малоразмерных фрагментов аппарата, представляющих потенциальную опасность для действующих спутников на геостационарной орбите", - сообщили в ИПМ РАН.

Отмечается, что причина фрагментации космического аппарата операторами не разглашается, но в институте предполагают, что она вызвана старением экранно-вакуумной теплоизоляции корпуса, концентраторов солнечного излучения либо панелей солнечных батарей.