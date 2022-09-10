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СНГ 10.09.2022 19:10

Российские ученые зафиксировали частичное разрушение спутника США на орбите

На геостационарной орбите произошло частичное разрушение старого американского спутника связи Galaxy 11, сообщили в Институте прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН.

"На геостационарной орбите произошло частичное разрушение старого (1999 год запуска) телекоммуникационного аппарата Galaxy 11", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале института.

"Гражданскими оптическими средствами обнаружены и сопровождаются несколько малоразмерных фрагментов аппарата, представляющих потенциальную опасность для действующих спутников на геостационарной орбите", - сообщили в ИПМ РАН.

Отмечается, что причина фрагментации космического аппарата операторами не разглашается, но в институте предполагают, что она вызвана старением экранно-вакуумной теплоизоляции корпуса, концентраторов солнечного излучения либо панелей солнечных батарей.

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Тэги: РОССИЯ, США, СПУТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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