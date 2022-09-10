Косовские полицейские не пустили сотрудников сербских гуманитарных организаций

Представители косовской полицейской службы отказали двум представителям сербских гуманитарных организаций во въезде на территорию края, инцидент произошел на КПП "Ярине" на административной границе, отделяющей автономный край Косово и Метохия от остальной территории Сербии.
Как сообщили потерпевшие сербскому телеканалу РТС в субботу, они на протяжении девяти часов пытались попасть на территорию края, после чего представители местных косовских властей предоставили им документ, в котором говорится, что им без объяснения причин запрещен въезд, этот документ им предложили подписать, однако они отказались.
Ранее в субботу в Белграде под председательством президента Сербии Александра Вучича прошло заседание Совета национальной безопасности, на котором, в частности, обсуждалась и ситуация в Косово и Метохии. На 13 сентября намечено специальное заседание скупщины (парламента Сербии), на котором Вучич затронет и ситуацию, складывающуюся в отношениях Белграда и Приштины.
Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения косовских местных властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами в сербских общинах края начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.
В дальнейшем по призыву США и ЕС администрация автономного края Косово и Метохия отложила введение запретительных мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Вслед за этим инцидентом обострилась риторика сторон, обвиняющих друг друга в злонамеренных замыслах.
Ранее Европейская внешнеполитическая служба предупредила, что высокопоставленные политики из Белграда и Приштины будут нести ответственность за любую вызванную их провокационными заявлениями эскалацию, которая приведет к повышению напряженности и, возможно, к насилию в регионе.
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