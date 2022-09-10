На консультациях между РФ и ООН обсудили проблемы экспорта удобрений и продовольствия

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел второй раунд очных консультаций с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан в Женеве, они обсудили вопросы обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

"Было продолжено обсуждение конкретных вопросов реализации российско-ооновского Меморандума о взаимопонимании по продвижению отечественных удобрений и продовольствия на мировые рынки", - сообщается на сайте МИД РФ в субботу.

"Намечены дальнейшие шаги по обеспечению беспрепятственного экспорта российской продукции, прежде всего в страны Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе в целях снижения угроз глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.