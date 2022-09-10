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СНГ 10.09.2022 22:00

Турецкая Southwind Airlines начала летать из Антальи в Москву

Турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines в субботу начал полетную программу из Антальи в Москву, сообщает пресс-служба аэропорта "Шереметьево".

Рейсы будут выполняться ежедневно на Airbus A330 и A321.

О создании Southwind Airlines власти Турции объявили в апреле этого года с целью привлечения российских туристов. По данным "Шереметьево", по состоянию на август маршрутная сеть перевозчика включала семь российских направлений: Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, а также Тбилиси.

Авиакомпании РФ в марте приостановили полеты в Турцию из-за санкций Евросоюза и США, следствием которых стала возможность ареста за рубежом находящихся в лизинге самолетов. В апреле полетные программы начали постепенно возобновляться.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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