В Турции заявили, что греческая береговая охрана открыла огонь по судну с гражданами Азербайджана на борту

Подразделения греческой береговой охраны открыли огонь по судну типа ро-ро «Anatolian», среди членов экипажа которого были пять граждан Азербайджана. Об этом в субботу заявили в командовании береговой охраны Турции.

По его данным, инцидент произошел в 11 милях от побережья Турции, когда судно под флагом Коморских островов находилось в международных водах.

Там рассказали, что, узнав о произошедшем, турецкая сторона направила два катера береговой охраны к месту происшествия, обнаружив которые греческие подразделения скрылись.

В турецкой береговой охране уточнили, что среди 18 членов экипажа судна, а это, согласно службе, пять граждан Азербайджана, шесть - Египта, четыре - Сомали, три - Турции, пострадавших в результате инцидента нет.

Турецкая сторона сообщила, что ведется разбирательство.

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