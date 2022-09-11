Первая ракетка мира Швентек выиграла US Open

Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей Открытого чемпионата США в Нью-Йорке.

В финале соревнования лидер мирового рейтинга обыграла пятую ракетку мира Онс Жабер (Тунис) – 6:2, 7:6 (7:5).

Соперницы провели на корте 1 час 53 минуты.

Швентек возглавляет рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), Жабер идет на пятой позиции.

Швентек стала трехкратной победительницей турниров Большого шлема. Ранее она побеждала на Roland Garros-2020 и Roland Garros-2022.

Жабер играла во втором финале турниров Большого шлема в текущем году. В июле она проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в решающем матче Уимблдона.

Призовой фонд US Open-2022 составляет более $60 млн.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.