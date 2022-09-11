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Китайские СМИ назвали трудным для США отказ от товаров для военной промышленности из КНР

Военная промышленность США сильно зависит от поставок ряда товаров из Китая и не может от них отказываться, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао" (издается и на английском языке под названием Global Times).

Это не ограничивается редкоземельными металлами, пишет газета. Так, для производства целого ряда американских вооружений - "от бронебойных бомб и взрывчатых веществ до ядерного оружия, а также очков ночного видения" - необходима минеральная сурьма.

Издание цитирует отчет американской Геологической службы за 2020 год в котором говорится: "В США нет сурьмяных рудников. Китай является крупнейшим производителем сурьмяной руды или очищенной сурьмы, а также основным источником импорта Соединенных Штатов".

Публикация стала ответом на сообщения о том, что Пентагон временно прекращает поставки в армию самолетов F-35. Это произошло после того, как стало известно, что в одном из компонентов истребителя использовался сплав, изготовленный в Китае, что является нарушением правил закупок для нужд обороны США. Согласно правилам, в проектах, связанных с военными операциями, запрещается закупка и использование определенных металлов или сплавов, произведенных в таких странах как Китай, Иран, Северная Корея и Россия.

Позднее агентство Bloomberg сообщило, что каждый из более чем 800 истребителей F-35, поставленных на сегодняшний день, содержит компонент, изготовленный из китайского сплава. В связи с этим программа, результатом которой может стать выпуск более 3300 самолетов, теперь будет добиваться от Пентагона "исключения из правил". Это необходимо, чтобы возобновить поставки уже собранных истребителей, содержащих китайский сплав, сказал представитель программы F-35 Рассел Гомер.

Он отметил, что не ожидает замены частей с китайским сплавом на уже поставленных самолетах, поскольку это может повлечь за собой дорогостоящую и трудоемкую модернизацию более 500 истребителей.

В то же время американское Минобороны сообщило, что компонент, содержащий китайский сплав, не представляет проблемы в области безопасности.

"Мы подтвердили, что этот компонент не передает информацию и не наносит ущерба целостности самолета, и нет никаких эксплуатационных характеристик, качества, безопасности или рисков, связанных с этой проблемой, полеты для парка F-35, уже находящегося на вооружении, будут продолжаться в обычном режиме", - заявил представитель Пентагона.

"Видно, что американские военные хотят построить цепочку поставок оборудования, полностью отделенную от Китая, но, вероятно, они просто не могут этого сделать. Шумиха вокруг того, что F-35 "сделан в Китае", угрожает поставкам вооруженным силам США, это может закончиться только поспешным одобрением "исключений из правил", - резюмирует "Хуаньцю шибао".

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Тэги: МИР, КИТАЙ, США


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