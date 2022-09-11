SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье утром по бакинскому времени успешно вывела на орбиту очередную партию из 34 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
Запуск был осуществлен со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 21:20 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 05:20 по бакинскому времени).
Помимо спутников Starlink на орбиту также был выведен аппарат компании AST SpaceMobile для тестирования спутниковой телефонной мобильной связи.
Запуск стал 60-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.
За все время SpaceX запустила уже 3,3 тыс. интернет-спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более трех тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.
Тем временем, первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall Of Gravity в Атлантике.
В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. По данным SpaceX, интернет сеть Starlink доступна пользователям в 40 страх мира, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.
Минобороны Азербайджана сообщило о периодическом обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
В НАТО приветствовали передачу Баку Еревану пятерых армянских военных
В ЕС назвали передачу Азербайджаном армянских военных важным шагом для построения доверия между Баку и Ереваном
София и Баку договорились об обмене электроэнергии на газ
Министры финансов стран ЕС дали Украине гарантии для получения 5 млрд евро в виде льготных кредитов
Цены на бензин в РФ в августе выросли на 0,32% после снижения на 0,05% в июле - Росстат
В России за сутки COVID-19 заболели более 52,8 тыс. человек
Первая ракетка мира Швентек выиграла US Open
Фильм «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас получил «Золотого льва» в Венеции
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Caspian Energy Club организовали бизнес-тур в Шеки
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично