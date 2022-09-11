SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье утром по бакинскому времени успешно вывела на орбиту очередную партию из 34 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 21:20 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 05:20 по бакинскому времени).

Помимо спутников Starlink на орбиту также был выведен аппарат компании AST SpaceMobile для тестирования спутниковой телефонной мобильной связи.

Запуск стал 60-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

За все время SpaceX запустила уже 3,3 тыс. интернет-спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более трех тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Тем временем, первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall Of Gravity в Атлантике.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. По данным SpaceX, интернет сеть Starlink доступна пользователям в 40 страх мира, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.