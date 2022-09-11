Минобороны Азербайджана сообщило о периодическом обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы

Министерство обороны Азербайджана сообщило о периодическом обстреле в субботу и до утра воскресенья своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

«С полудня 10 сентября и до утра 11 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа, Ашагы Шорджа, Заркенд Басаркечарского района и населенного пункта Хазинавар Горусского района периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зейлик, Йеллиджа, Юхары Айрым Кельбаджарского района и населенного пункта Садынлар Лачинского района ( на азербайджано-армянской границе - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства в воскресенье.

В нем отмечается, что «в результате принятых адекватных ответных мер противник был подавлен».

Р.Керимов