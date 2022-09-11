Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 82.31 +0.37 Brent 88.29 +0.29

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.09.2022 10:30

Трасс обсудила сотрудничество с лидерами Франции, Польши и Нидерландов

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе состоявшихся телефонных бесед с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министрами Польши Матеушем Моравецким и Нидерландов Марком Рютте обсудила вопросы сотрудничества, сообщил офис главы британского кабинета министров.

В сообщении о беседе Трасс с Макроном говорится: "Лидеры согласились с ценностью прочных отношений между Великобританией и Францией, поскольку мы работаем вместе над решением энергетического кризиса (...), а также других вопросов безопасности, обороны и стратегии".

Трасс и Макрон также высказались в пользу "скорой встречи для обсуждения этих вопросов".

О желании сторон укреплять сотрудничество говорится также в сообщении о беседе, распространенном пресс-службой французского президента. В нем отмечается, что "Макрон и Трасс сосредоточились на поддержке Украины и на том, как реагировать на последствия конфликта для продовольственной безопасности и цен на энергоносители".

В сообщении о беседе Трасс с Моравецким Даунинг-стрит подчеркивает, что они "согласились с прочностью отношений между Великобританией и Польшей, особенно в связи с тем, что мы работаем вместе, чтобы поддержать народ Украины".

Важность отношений между Великобританией и Нидерландами была подчеркнута в ходе разговора Трасс и Рютте, говорится в сообщении офиса британского премьер-министра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ПОЛЬША, НИДЕРЛАНДЫ


Похожие новости


Джонсон заявил о сердечной дружбе Великобритании и Франции на фоне сделки с США по подлодкам для Австралии Украшения Марии-Антуанетты уйдут с молотка на аукционе Christie`s в ноябре Президент Франции предложил британскому премьеру определиться с союзниками - СМИ Макрон потребовал от Великобритании пояснений по вопросу Brexit после решения Мэй об уходе В Еврокомиссии отрицают вмешательство в выборы в Великобритании и Франции Саммит ЕС по Brexit не будет обсуждать тему избрания президентом Франции Марин Ле Пен

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az