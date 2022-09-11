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Дальнее зарубежье 11.09.2022 11:00

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Папуа-Новой Гвинее

Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 7,6 на северо-востоке Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Associated Press.

Землетрясение произошло в 6:46 по местному времени. По предварительным данным, землетрясение произошло на глубине от 50 до 60 километров в 67 километрах к востоку от малонаселенного района Каинанту.

Степень ущерба еще не ясна. По оценкам Геологической службы США, могут быть жертвы и разрушения, но, вероятно, они будут носить локальный характер.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований информирует, что в районе землетрясения нет угрозы цунами.

Associated Press напоминает, что в 2018 году землетрясение магнитудой 7,5 в центральном регионе страны унесло жизни не менее 125 человек.

Папуа-Новая Гвинея расположена в восточной части острова Новая Гвинея, к востоку от Индонезии и к северу от восточной Австралии. Остров окружен Тихоокеанским огненным кольцом - это область по периметру Тихого океана, внутри которого в настоящее время происходит большинство землетрясений и извержений вулканов.

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Тэги: МИР, ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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