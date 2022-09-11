Правительство РФ одобрило проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции

Правительства России и Беларуси в рамках реализации программы в области единых правил конкуренции в Союзном государстве готовят соглашение о единых правилах конкуренции, сообщает в воскресенье сайт правительства РФ.
Согласно сообщению, премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее согласованный для подписания вариант документа.
"Главная цель соглашения - создание организационных и правовых основ защиты конкуренции для обеспечения свободного перемещения товаров, работ, услуг и справедливого по отношению ко всем участникам функционирования рынков государств - членов Союзного государства", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что документ предписывает органам власти двух стран пресекать любые проявления монополизма и применять антимонопольное законодательство к компаниям из Союзного государства на равных условиях.
Соглашение будет способствовать гармонизации антимонопольного законодательства России и Беларуси. Работа ведётся в рамках реализации 28 союзных программ, утверждённых декретом высшего государственного совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года, сообщает сайт правительства РФ.
"Соглашение направлено на формирование единых предсказуемых правил ведения бизнеса на территориях двух стран, на основе которых будет обеспечиваться защита прав и интересов предпринимателей и потребителей России и Беларуси", - отметил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, чьи слова приводятся в сообщении.
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