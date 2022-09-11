В Швеции открылись избирательные участки для голосования на выборах

В Швеции открылись избирательные участки: шведские подданные голосуют всеобщих выборах: в частности, они выбирают депутатов в однопалатный парламент Ригсдаг, передают в воскресенье европейские СМИ.
По итогам выборов в стране определят премьер-министра на следующие четыре года. С 2021 года и по настоящее время эту должность занимает лидер социал-демократов Магдалена Андерссон. Она возглавляет правительство меньшинства.
Европейские СМИ полагают, что по итогам нынешних выборов в стране также, вероятно, тоже будет сформировано правительство меньшинства. В выборах принимают участие четыре правые и четыре левые партии, и победителю для формирования коалиции придется идти на политические компромиссы.
Главным соперником Андерссон за высший пост является Ульф Кристерссон из консервативной Умеренной партии. Он обещает шведам снизить налоги, бороться с преступностью и улучшить качество образования.
Срок полномочий Ригсдага составляет четыре года, в него избирается 349 депутатов. Конституционное большинство составляет 175 депутатов. Партии должны получить не менее 4%, чтобы пройти в парламент. Согласно последним опросам перед выборами, блоки правых и левых партий идут плечо к плечу.
Кроме того, в воскресенье шведы голосуют также за кандидатов в региональные и муниципальные советы.
В этом году выборы проходят на фоне решения Швеции отказаться от нейтралитета и присоединиться к НАТО. 18 мая Швеция, а также Финляндия, передали заявки на вступление в НАТО, а 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе были подписаны протоколы об их присоединении к блоку.
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