В России за сутки COVID-19 заболели более 52,8 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 52,8 тыс. случаев, что почти на 650 случаев меньше, чем днем ранее, скончались 86 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"В РФ выявлено 52 829 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 185 человек и уменьшилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,1%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 13 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 70 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 53 486 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 657. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 10-12 марта, когда выявлялось более 50 тыс. заболевших, но в тот период распространение болезни сокращалось, сейчас же пока идет подъем.

Количество госпитализированных за сутки меньше, чем в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре также значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 86 человек, накануне сообщалось о 97 умерших.

"Выздоровели за сутки 37 288 человек, или на 19% меньше в сравнении с 10 сентября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 млн 66 тыс. 610 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 385 тыс. 348 умерших и 19 млн 61 тыс. 006 выздоровевших.

В России с июля отмечался подъем заболеваемости COVID-19. В Роспотребнадзоре его связывали с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

16 августа Роспотребнадзор сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.

5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ, "эпидситупция уходит из столичных регионов". Также она сказала, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье пройден.