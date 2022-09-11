В Азербайджане выпускникам курса подготовки коммандос вручили сертификаты и береты

В министерстве обороны Азербайджана в воскресенье сообщили о вручении сертификатов и беретов военнослужащим, окончившим курс подготовки коммандос.

«Окончившим курс военнослужащим были вручены сертификаты и береты, личный состав прошел перед трибуной торжественным маршем», - говорится в сообщении военного ведомства.

Коммандос - это спецподразделения, которые появились в Азербайджане в рамках реформ в армии после Второй Карабахской войны 2020 года.

Р.Керимов