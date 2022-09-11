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Здравоохранение 11.09.2022 15:15

В России разработали первую вакцину от ротавируса

Ученые Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разработали первую в России вакцину от ротавируса, запуск производства вакцинного препарата планируется в 2023 году, сообщили в ведомстве.

"Ученые РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разработали первую в России вакцину от ротавируса. В настоящий момент заканчиваются клинические испытания препарата. В 2023 году планируется запустить производство", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в "Вконтакте".

В Роспотребнадзоре напомнили, что ротавирус - это острая кишечная инфекция, которой можно заболеть в любом возрасте, однако чаще всего заражаются дети от 1,5 до 2 лет.

Главный путь распространения ротавирусной инфекции - от человека к человеку, через зараженные предметы, немытые руки, пищу. Возбудитель долго сохраняет жизнеспособность в водной среде, как в открытых водоемах, так и в хлорированной воде, например, в бассейнах. Заражение также может произойти при чихании или кашле.

"На сегодняшний день вакцинация против ротавирусной инфекции включена в национальный прививочный календарь по эпидпоказаниям", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, РОТАВИРУС, ВАКЦИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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