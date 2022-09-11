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Дальнее зарубежье 11.09.2022 15:53

Си Цзиньпин поздравил короля Великобритании Карла III со вступлением на престол

Лидер КНР Си Цзиньпин в воскресенье поздравил короля Великобритании Карла III со вступлением на британский престол, передают китайские государственные СМИ.

В послании Си Цзиньпина британскому королю говорится, что Пекин "готов расширять дружественные обмены и взаимовыгодное сотрудничество, а также укреплять взаимодействие по вопросам глобального характера".

Совет престолонаследия накануне официально провозгласил Карла III новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

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Тэги: КНР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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