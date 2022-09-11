Си Цзиньпин поздравил короля Великобритании Карла III со вступлением на престол

Лидер КНР Си Цзиньпин в воскресенье поздравил короля Великобритании Карла III со вступлением на британский престол, передают китайские государственные СМИ. В послании Си Цзиньпина британскому королю говорится, что Пекин "готов расширять дружественные обмены и взаимовыгодное сотрудничество, а также укреплять взаимодействие по вопросам глобального характера". Совет престолонаследия накануне официально провозгласил Карла III новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

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