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Дальнее зарубежье 11.09.2022 17:15

Премьер Греции заявил о готовности встретиться с Эрдоганом

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в воскресенье, что он открыт для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но "навязывать" ее ему не будет, пишет газета "Катимерини".

Он отметил, что потенциальным местом такой встречи могла бы быть Прага.

В ходе пресс-конференции в Салониках Мицотакис заявил, что хотел бы "установления дружеских отношений между Грецией и Турцией, которые бы смотрели не только в прошлое, но и в будущее".

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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