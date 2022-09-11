Премьер Греции заявил о готовности встретиться с Эрдоганом

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в воскресенье, что он открыт для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но "навязывать" ее ему не будет, пишет газета "Катимерини".
Он отметил, что потенциальным местом такой встречи могла бы быть Прага.
В ходе пресс-конференции в Салониках Мицотакис заявил, что хотел бы "установления дружеских отношений между Грецией и Турцией, которые бы смотрели не только в прошлое, но и в будущее".
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