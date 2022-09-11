Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности ЗАЭС

Президенты России Владимир Путин и Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора провели "подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации в Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)", сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.
"С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями. Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены", - отмечается в сообщении.
Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ, говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, Путин "также акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители".
Как отмечает пресс-служба, при обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран. "В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", - говорится в сообщении.
Условлено продолжить диалог по всем затронутым вопросам на различных, в том числе министерском, уровнях, - заключает пресс-служба.
В Кремле отмечают, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.
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