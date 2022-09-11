В Азербайджане суточная смертность от COVID-19 снизилась на треть, заболеваемость - на 2,9%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 266 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 817 тыс. 862, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 274 случая. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 2,9%.
За минувшие сутки умерли двое больных COVID-19 (накануне - три человека). Таким образом, суточная смертность снизилась на треть.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 854 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 805 тыс. 629 человек (+ 459 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 2 тыс. 379 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 875 тестов на коронавирус против 3 тыс. 252 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 193 тыс. 925 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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