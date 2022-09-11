Ферстаппен выиграл Гран-при Италии «Формулы-1»

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в гонке Гран-при Италии - 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".
Последние круги гонки проходили за машиной безопасности, из-за опасного положения сломавшейся на трассе машины Даниэля Риккардо (McLaren).
Второе место занял представитель Ferrari Шарль Леклер. Третьим финишировал Джордж Расселл, выступающий за Mercedes.
Дополнительное очко за самый быстрый круг гонки получил Серхио Перес из Red Bull.
Из 20 стартовавших машин до финиша добрались 16. Из-за технических проблем сошли Себастьян Феттель (Aston Martin, проехал 10 кругов), Фернандо Алонсо (Alpine, 31), Лэнс Стролл (Aston Martin, 40) и Даниэль Риккардо (McLaren, 47).
В Гран-при по состоянию здоровья не принимал участие пилот Williams Алекс Албон, его заменил Ник де Врис, занявший по итогам гонки девятое место.
Ферстаппен, выигравший пятый Гран-при подряд, продолжает лидировать в чемпионате (335). Леклер занимает второе место (219). Третье место занимает Перес (210).
В Кубке конструкторов лидирует Red Bull (545). На втором месте - Ferrari (406). Mercedes идет на третьей позиции (371).
Следующим этапом чемпионата станет Гран-при Сингапура, который пройдет 30 сентября - 2 октября.
Участвовавшие в учениях TurAz Qartalı-2022 турецкие военные летчики покинули Азербайджан
В Азербайджане выпускникам курса подготовки коммандос вручили сертификаты и береты
Минобороны Азербайджана сообщило о периодическом обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
Глава Минэнерго РФ считает, что потолок цен на нефть и газ сделает хуже только странам Запада
София и Баку договорились об обмене электроэнергии на газ
Министры финансов стран ЕС дали Украине гарантии для получения 5 млрд евро в виде льготных кредитов
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Макрон призвал РФ прекратить операции в Украине
Гросси заявил о начале консультаций по вопросу создания зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС
В США в воскресенье чтят память жертв терактов 11 сентября 2001 года
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Caspian Energy Club организовали бизнес-тур в Шеки
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично