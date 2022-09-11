Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 82.31 +0.37 Brent 88.29 +0.29

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 11.09.2022 19:00

Ферстаппен выиграл Гран-при Италии «Формулы-1»

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в гонке Гран-при Италии - 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Последние круги гонки проходили за машиной безопасности, из-за опасного положения сломавшейся на трассе машины Даниэля Риккардо (McLaren).

Второе место занял представитель Ferrari Шарль Леклер. Третьим финишировал Джордж Расселл, выступающий за Mercedes.

Дополнительное очко за самый быстрый круг гонки получил Серхио Перес из Red Bull.

Из 20 стартовавших машин до финиша добрались 16. Из-за технических проблем сошли Себастьян Феттель (Aston Martin, проехал 10 кругов), Фернандо Алонсо (Alpine, 31), Лэнс Стролл (Aston Martin, 40) и Даниэль Риккардо (McLaren, 47).

В Гран-при по состоянию здоровья не принимал участие пилот Williams Алекс Албон, его заменил Ник де Врис, занявший по итогам гонки девятое место.

Ферстаппен, выигравший пятый Гран-при подряд, продолжает лидировать в чемпионате (335). Леклер занимает второе место (219). Третье место занимает Перес (210).

В Кубке конструкторов лидирует Red Bull (545). На втором месте - Ferrari (406). Mercedes идет на третьей позиции (371).

Следующим этапом чемпионата станет Гран-при Сингапура, который пройдет 30 сентября - 2 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, АВТОСПОРТ, ФОРМУЛА-1


Похожие новости


Хэмилтон выиграл Гран-при Италии "Формулы-1" и возглавил чемпионат

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az