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СНГ 11.09.2022 20:45

Гросси заявил о начале консультаций по вопросу создания зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС

МАГАТЭ обеспокоено ситуацией вокруг Запорожской АЭС, начаты консультации вокруг создания зоны ядерной безопасности, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, распространенном в воскресенье.

"Я по-прежнему крайне обеспокоен ситуацией на электростанции, которая остается в опасности до тех пор, пока продолжаются обстрелы. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о необходимости в срочном порядке создания зоны ядерной безопасности на ЗАЭС", - говорится в его заявлении.

Ранее МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорилось, в частности, о необходимости "срочно принять промежуточные меры, чтобы избежать ядерного инцидента, который может произойти из-за боевых действий". "Вопрос можно решить, немедленно создав зону безопасности", - указали авторы. МАГАТЭ выразило готовность немедленно начать консультации по срочному созданию такой зоны безопасности.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область Украины частично находится под контролем российских сил. ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля 2022 года.

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Тэги: МАГАТЭ, ЗАЭС, БЕЗОПАСНОСТЬ


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