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Спорт 11.09.2022 22:17

Борец Азизли стал двукратным чемпионом мира, принеся Азербайджану первое «золото» в Белграде

Борец греко-римского стиля Эльданиз Азизли, выступающий в весовой категории до 55 кг, в воскресенье одолел в финале чемпионата мира-2022 в Белграде (Сербия) Нугзари Цурцумию из Грузии (8-0), принеся Азербайджану первое «золото» соревнований.

Аналогичного результата спортсмен добился четыре года назад в Будапеште (Венгрия). Таким образом, Азизли стал двукратным чемпионом мира.

Его товарищ по команде Ульви Ганизаде, выступающий в весовой категории до 72 кг, в тот же день стал серебряным призером турнира. Он дошел до финала, где уступил Али Арсалану из Сербии (4-7).

Чемпионат мира по борьбе проходит в столице Сербии Белграде с 10 по 18 сентября текущего года.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СЕРБИЯ, БОРЬБА, ЭЛЬДАНИЗ АЗИЗЛИ, УЛЬВИ ГАНИЗАДЕ


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