Борец Азизли стал двукратным чемпионом мира, принеся Азербайджану первое «золото» в Белграде

Борец греко-римского стиля Эльданиз Азизли, выступающий в весовой категории до 55 кг, в воскресенье одолел в финале чемпионата мира-2022 в Белграде (Сербия) Нугзари Цурцумию из Грузии (8-0), принеся Азербайджану первое «золото» соревнований.
Аналогичного результата спортсмен добился четыре года назад в Будапеште (Венгрия). Таким образом, Азизли стал двукратным чемпионом мира.
Его товарищ по команде Ульви Ганизаде, выступающий в весовой категории до 72 кг, в тот же день стал серебряным призером турнира. Он дошел до финала, где уступил Али Арсалану из Сербии (4-7).
Чемпионат мира по борьбе проходит в столице Сербии Белграде с 10 по 18 сентября текущего года.
Р.Керимов
Участвовавшие в учениях TurAz Qartalı-2022 турецкие военные летчики покинули Азербайджан
В Азербайджане выпускникам курса подготовки коммандос вручили сертификаты и береты
Минобороны Азербайджана сообщило о периодическом обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
Глава Минэнерго РФ считает, что потолок цен на нефть и газ сделает хуже только странам Запада
София и Баку договорились об обмене электроэнергии на газ
Министры финансов стран ЕС дали Украине гарантии для получения 5 млрд евро в виде льготных кредитов
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Макрон призвал РФ прекратить операции в Украине
Гросси заявил о начале консультаций по вопросу создания зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС
В США в воскресенье чтят память жертв терактов 11 сентября 2001 года
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Caspian Energy Club организовали бизнес-тур в Шеки
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично