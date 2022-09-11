СМИ узнали о судьбе подаренного Алиевым карабахского скакуна после кончины Елизаветы II

Карабахский скакун, подаренный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым королеве Великобритании Елизавете II, после кончины последней, видимо, останется в королевской семье. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на New York Post.

Королевский биограф Клаудия Джозеф предположила, что им, равно как и другими благородными животными в королевских конюшнях, займутся дочь Елизаветы II принцесса Анна со своей дочерью Зарой, профессиональные наездницы, принимавшие участие в Олимпийских играх.

Алиев в 2022 году подарил Елизавете II к платиновому юбилею карабахского скакуна по кличке «Шохрат» («Слава»).

Р.Керимов