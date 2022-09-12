В Кремле пока не видят никаких предпосылок для переговоров Путина и Зеленского

В Кремле заявили, что в настоящий момент не видят предпосылок возможных переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, оценивая возможность или невозможность проведения соответствующих переговоров.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что и предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении встречи президентов России и Украины, он сказал: "По всей видимости, для этого предпосылок сейчас никаких нет".