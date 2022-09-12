Азербайджан и ЕБРР подпишут меморандум о взаимопонимании по техподдержке развития энергосектора

Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планируют подписать меморандум о взаимопонимании по техподдержке развития энергасектора страны, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«У нас состоялись плодотворные обсуждения с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо (Odile Renaud-Basso) по финансовой поддержке расширения «Южного Газового коридора» (ЮГК) и приоритетов нашего многогранного сотрудничества по «зеленой энергии», - написал Шахбазов в своем twitter.

Министр также сообщил, что Минэнерго и ЕБРР планируют подписать меморандум о взаимопонимании по технической поддержке развития энергетического сектора Азербайджана.

Б.Рустамбеков