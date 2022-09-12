Азербайджанский спецназ принимает участие в международных учениях в Турции

Представители сил специального назначения ВС Азербайджана принимают участие в международных учениях «Бесконечное братство - 1» в Анкаре (Турция).
Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны Азербайджана, учения с участием военнослужащих из различных стран продлятся до 22 сентября.
Э.Шафиев
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