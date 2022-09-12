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Оборона 12.09.2022 14:47

Азербайджанский спецназ принимает участие в международных учениях в Турции

Представители сил специального назначения ВС Азербайджана принимают участие в международных учениях «Бесконечное братство - 1» в Анкаре (Турция).

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны Азербайджана, учения с участием военнослужащих из различных стран продлятся до 22 сентября.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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