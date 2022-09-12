В Баку открылся шоу-рум российских компаний

В Bakı Biznes Mərkəzi начал работу шоу-рум российских компаний. В выставочном пространстве 57 известных производителей из Рязанской области представляют более 300 единиц продукции востребованной на азербайджанском рынке.

Данный формат позволит установить деловые связи, укрепить торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Россией.

До открытия шоу-рума был проведен анализ рынка, что позволило определить потребность местного бизнеса. Так, азербайджанские предприниматели смогут посетить шоу-рум и ознакомиться продукциями производителей, занятых в сферах строительства, медицины, пищевой и текстильной промышленности, металообработки, ИТ-технологий и пр.

В рамках выставочной площадки бизнесмены, ознакомившись с продукцией, смогут провести переговоры с интересующими их компаниями.

Шоу-рум будет работать до 7 октября 2022 года.



