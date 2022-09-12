Правительство Азербайджана поддержит производителей пшеницы - премьер

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в понедельник провел в Агсу рабочее совещание по вопросам производства продовольственной пшеницы в стране, а также ознакомился с деятельностью ЗАО «Агсу Агропарк».
«На совещании были заслушаны доклады руководителей профильных государственных учреждений, проблемы и предложения производителей продовольственной пшеницы, руководителей фермерских хозяйств, внедряющих и планирующих внедрять современные оросительные системы», - сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.
Асадов подчеркнул, что правительство «окажет поддержку производителям продовольственной пшеницы», назвав в числе основных задач увеличение площади посевных, повышение продуктивности производства пшеницы, улучшение ее качества, применение современной техники и экономное использование водных ресурсов.
Э.Шафиев
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