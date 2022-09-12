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Дальнее зарубежье 12.09.2022 16:10

В ООН призвали ЕС не отказываться от целей в борьбе с изменениями климата несмотря на рост цен на энергоносители

Странам ЕС не следует отказываться от поставленных целей по разработке возобновляемых источников энергии и других проектов, направленных на борьбу с изменениями климата, несмотря на растущие цены на энергоносители, заявила исполняющая обязанности Верховного комиссара ООН по правам человека Нада аль-Нашиф.

"На фоне резкого роста цен на энергоресурсы, который может затронуть наиболее незащищенные слои населения с приближением зимы, некоторые страны ЕС начинают инвестировать в инфраструктуру производства ископаемого топлива и его поставок", - приводят европейские СМИ слова аль-Нашиф.

Она отметила, что "этот импульс понятен", но он, по ее словам, ведет к далеко идущим последствиям, так как способствует глобальному потеплению.

"У нас нет возможности отступать назад перед лицом климатического кризиса", - отметила она.

Аль-Нашиф добавила, что странам ЕС нужно развивать проекты в сфере возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Ряд европейских стран столкнулся с резким ростом цен на энергоносители, местных жителей призывают экономить энергию, чтобы избежать перебоев с ее подачей зимой. Р

Ранее в сентябре глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что Германия продлит до весны следующего года срок эксплуатации двух из трех продолжающих работать АЭС. Изначально предполагалось, что к концу года ФРГ откажется от всех трех АЭС, однако из-за энергетического кризиса пересмотрела свое решение.

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