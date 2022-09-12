Инфляция в России по итогам 2022г составит около 12% - Путин

Инфляция в России по итогам 2022 года составит около 12%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%", - сказал президент.
Он отметил, что тренд на снижение инфляции, по мнению ряда экспертов, будет продолжен.
Путин подчеркнул, что в России удалось быстро стабилизировать ситуацию с инфляцией: она достигла пика в апреле в 17,8%, а на 5 сентября снизилась до 14,1%.
ЦБ РФ в июле понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год. Динамика цен в августе указывает, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться ближе к нижней границе интервального прогноза ЦБ.
Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября по инфляции в 2022 году, равняется 12,7% (снизился с 13,6% по опросу в начале июля), в 2023 году - 6,1%.
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