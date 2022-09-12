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Дальнее зарубежье 12.09.2022 16:45

Франция удержит экономический рост в 2023 году

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что его стране в 2023 году не грозит рецессия, французская экономика сохранит экономический рост.

"Мы будем иметь экономический рост, по меньшей мере, в 2,5% в 2022 году", - заявил министр в понедельник в эфире телеканала LCI.

Что касается следующего года, по его словам, несмотря на трудную международную среду, французская экономика устоит благодаря позитивной динамике потребления и инвестиций.

"В Германии существует реальный риск рецессии, сложная ситуация в США, и на китайском рынке нарастают трудности, потому что эпидемия COVID продолжается. Всё это окажет влияние в 2023 году на Францию", - признал Ле Мер.

Тем не менее, "рост будет положительным", заверил он, не называя цифр.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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