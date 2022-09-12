Франция удержит экономический рост в 2023 году

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что его стране в 2023 году не грозит рецессия, французская экономика сохранит экономический рост.
"Мы будем иметь экономический рост, по меньшей мере, в 2,5% в 2022 году", - заявил министр в понедельник в эфире телеканала LCI.
Что касается следующего года, по его словам, несмотря на трудную международную среду, французская экономика устоит благодаря позитивной динамике потребления и инвестиций.
"В Германии существует реальный риск рецессии, сложная ситуация в США, и на китайском рынке нарастают трудности, потому что эпидемия COVID продолжается. Всё это окажет влияние в 2023 году на Францию", - признал Ле Мер.
Тем не менее, "рост будет положительным", заверил он, не называя цифр.
Азербайджанский спецназ принимает участие в международных учениях в Турции
ANAMA поднимет в США проблему минного загрязнения на освобожденных территориях Азербайджана
Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле н.п. Гырмызы базар
ЕБРР выделит кредиты на 2 новых проекта в Азербайджане
Цены на нефть перешли к слабому росту
MIDA направит около 660 тыс. манатов на инженерно-геологоразведочные работы в Бинагадинском районе
Продажи фармпродукции в Азербайджане в январе-августе выросли на 23%
В Азербайджане за сутки выявлено 76 больных COVID-19, три человека скончались
ATU направит около 1,9 млн манатов на закупку медоборудования для онкологической клиники
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Компания Glensol проведёт подготовку иностранных технических специалистов
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за август
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично