Канцлер ФРГ сожалеет, что Иран пока не соглашается на предложения ЕС по СВПД

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник выразил сожаление в связи с тем, что иранская сторона пока не отреагировала положительно на предложения со стороны ЕС по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"Я сожалею из-за того, что Иран пока не дал положительного ответа на предложения европейских координаторов", - сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине.
Ранее в сентябре высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель констатировал, что позиции участников переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе расходятся.
Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.
Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
Ранее представители ЕС представили то, что они назвали "окончательным текстом" соглашения, однако Иран выразил обеспокоенность по поводу некоторых его элементов, США также внесли свои собственные встречные предложения. В ЕС ответ Ирана на предложенный Брюсселем проект соглашения, как ранее сообщал Bloomberg со ссылкой на источник, был воспринят положительно. Однако портал Politico сообщал, что ответ Тегерана на предложения западных участников переговоров по восстановлению СВПД был негативно воспринят в Вашингтоне.
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