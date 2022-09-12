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Инфраструктура и тендеры 12.09.2022 15:44

MIDA направит около 660 тыс. манатов на инженерно-геологоразведочные работы в Бинагадинском районе

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана привлекло Государственный проектный институт при Госагентстве контроля за безопасностью МЧС для проведения ряда работ в Бинагадинском районе.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, институт проведет инженерно-геологоразведочные работы на земельном участке площадью 9 га, даст инженерно-геологическое заключение, обоснование градостроительного планирования, архитектурное решение квартала (жилые дома, макет и альбом), социальные объекты, оценку воздействия на окружающую среду и ряд других работ.

Между сторонами заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 657,942 тыс. манатов.

Х.Насирзаде



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Тэги: MIDA, РАБОТЫ, ТЕНДЕР

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