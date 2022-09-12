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ТЭК 12.09.2022 15:47

Цены на нефть перешли к слабому росту

Нефтяные котировки перешли к слабому росту в ходе малоактивных торгов днем в понедельник.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 в понедельник составляет $93,54 за баррель, что на $0,7 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,27 за баррель, что на $0,48 (0,55%) больше итогового значения предыдущей сессии.

Рынок оценивает риски как со стороны предложения, так и со стороны спроса.

Ужесточения карантинных ограничений в Китае усилили пессимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на топливо. В настоящее время локдаун действует в Чэнду, где проживает 21 млн человек, а также в некоторых районах города Гуйян и по крайней мере в одном университетском кампусе в Пекине.

В то же время введение лимита цен на российскую нефть может привести к сокращению предложения, поскольку Россия может отказаться продавать энергоресурс по заниженным ценам, отмечают аналитики TD Securities.

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