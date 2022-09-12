Пекинский парк аттракционов Universal Studios сократил штат на четверть из-за коронавируса

Парк аттракционов Universal Studios, открывшийся в Пекине в прошлом сентябре, был вынужден уволить примерно четверть сотрудников из-за длительного простоя, вызванного антиковидными мерами, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, на конец августа штат предприятия насчитывал около 9 тыс. человек, на 25% меньше, чем год назад. До открытия сообщалось, что благодаря появлению парка аттракционов в регионе появится 14 тыс. новых рабочих мест.
Парк аттракционов, при котором также работают два отеля, не функционировал в общей сложности восемь недель в мае и июне во время вспышки коронавируса в Пекине. С тех пор работа парка возобновилась, но с ограничениями на число посетителей и по укороченному графику, пишет WSJ.
Парк развлечений в Пекине является совместным предприятием, в котором 70% принадлежит медиакомпании NBCUniversal, а оставшиеся 30% - китайским партнерам.
"Как и многим другим компаниям, нам пришлось принимать непростые решения во время пандемии, - сказал представитель Universal Parks & Resorts, подразделения NBCUniversal. - Ситуация, которую мы наблюдаем после возобновления работы, внушает оптимизм".
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